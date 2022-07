Governo promete mais água reciclada e aumento radical na produção de renováveis

José Sena Goulão - Lusa

O ministro do Ambiente prometeu esta tarde um aumento radical na produção de energias renováveis em Portugal, mais licenciamentos para água reciclada e uma avaliação ambiental estratégica de projetos para reforço do caudal no médio Tejo.