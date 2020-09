Governo pronto para prolongar as moratórias bancárias

Foto: Reuters

Em plena crise económica e sanitária, o Governo pretende alargar o período das moratórias aos bancos, para aliviar a pressão sobre as famílias e empresas. O executivo está ainda disponível para lançar novas linhas de crédito para apoiar o sector empresarial, iniciativas postas em prática no início da pandemia em resposta à crise económica provocada pela covid-19. Em entrevista à TVI, o ministro da Economia Pedro Siza Vieira diz que uma das prioridades do governo é ajudar as empresas.