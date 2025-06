Governo quer atingir salário mínimo de 1.100 euros em 2029

O programa do Governo estabelece como objetivo o aumento dos rendimentos do trabalho até ao fim da legislatura. Assim, o salário mínimo deverá subir até aos 1100 euros em 2029.

Nenhum pensionista terá um rendimento inferior a 870 euros, entre pensão e outros complementos.



O governo quer ainda reduzir impostos. O IRS terá um alívio no valor de dois mil milhões de euros até 2029 e o IRC terá uma taxa máxima de 17%



No Trabalho o governo propõe alterar a lei da greve e voltar a dar aos trabalhadores a possibilidade de receberem os subsídio de férias e de natal em duodécimos.



Na habitação, o objetivo é construir 59 mil novas casa com recurso a parcerias público-privadas até ao final da legislatura.