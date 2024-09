Foto: Gonçalo Costa Martins - Antena 1

O Executivo promete a construção de 59 mil casas até 2030 no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Um objetivo que vai ser concretizado com 2,8 mil milhões de euros. O anúncio oficial foi feito, esta manhã, pelo ministro das Infraestruturas, em Alcanena, onde está também o primeiro-ministro.