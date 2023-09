Governo quer opção de mensalidades fixas na habitação durante 24 meses e alargar acesso a bonificação de juros

Isso mesmo foi assumido pelo ministro das Finanças esta manhã à entrada da reunião do ECOFIN, em Espanha. Fernando Medina remete pormenores sobre o pacote de medidas para o anúncio em Conselho de Ministros.







Alexandra Madeira – Antena 1

Refere, no entanto, que as medidas vão no sentido de estabilizar as prestações e devolver tranquilidade às famílias e, por outro lado, facilitar o acesso à bonificação de juros para quem tem taxas de esforço de 35 e 55%.A ideia de dois anos de mensalidade fixa e, portanto, estável é aliviar encargos, sendo que o valor dos juros será pago nas prestações seguintes, após o regresso das taxas a valores mais baixos.





Uma medida que não agrada ao Banco de Portugal, nem ao Banco Central Europeu, visto que esta medida contraria a política anti-inflacionista. Mas o ministro das Finanças já decidiu.

Entre as várias medidas em estudo está também a possibilidade das famílias pedirem uma redução dos juros na prestação mensal, durante dois anos.







Num empréstimo em que a Euribor está nos quatro por cento, será aplicada será a plicada uma redução de 25 por cento, avança o jornal Expresso. Por cada 100 mil euros as famílias podem poupar cerca de 60 euros.

A ideia é aliviar encargos, sendo que o valor dos juros será pago nas prestações seguintes, após o regresso das taxas, a valores mais baixos.





Esta medida vai ser acessível a todas as pessoas com crédito bancário independentemente dos rendimentos e do valor do empréstimo.

Rosa Azevedo – Antena 1