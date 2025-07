Governo quer redefinir orgânica de ministérios até ao 1.º semestre de 2026

O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros as "linhas orientadoras" da reforma do Estado, que vai implicar uma reorganização e transformação dos ministérios e um processo de simplificação legislativa e administrativa.

Esta reforma será feita a dois níveis. A primeira das quais diz respeito à orgânica dos ministérios e visa as "reestruturações dos ministérios", com o Governo a antecipar que este processo esteja concluído "até ao final do primeiro semestre do próximo ano".

Mas "é possível antecipar este calendário", frisou, Gonçalo Matias, dando o exemplo do Ministério da Educação Ciência e Inovação, que deu hoje o `tiro de partida` neste processo e cujo "calendário já foi antecipado".