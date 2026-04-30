Governo quer todas as capitais de distrito ligadas por auto-estrada

Luís Montenegro explicou o que falta construir para que a medida, projetada pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, seja concretizada.





“O objetivo é termos todas as capitais de distrito servidas e ligadas por auto-estrada, é um compromisso, foi um compromisso que o Manuel Castro Almeida [ministro da Economia] assumiu e que vai cumprir connosco”, disse.

Entre a promessa está o compromisso do Governo ligar por auto-estrada Beja, Évora e Portalegre, para que o território “esteja mais próximo” e para “poder também competir” ao nível económico e empresarial.

Para já o líder do Governo não adiantou datas para a conclusão destas obras, anunciadas durante um discurso no Centro de Ciência do Café, em Campo Maior.