Governo recebe empresários que realizaram marcha lenta em dia de descida de preço dos combustíveis

Governo recebe empresários que realizaram marcha lenta em dia de descida de preço dos combustíveis

Esta segunda-feira há uma descida do preço dos combustíveis. O gasóleo, deverá baixar cinco cêntimos por litro e a gasolina dois cêntimos. Os dados são da ANAREC e já têm os descontos do governo sobre o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos.

RTP / Adicionar como fonte informativa

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Os preços variam consoante o posto de combustível. 

Esta segunda-feira, o ministro das Infraestruturas vai receber os empresários da setor da Terraplanagem. Em causa está a escalada do preço dos combustíveis. 

Os empresários realizaram uma marcha lenta, entre Paredes e Coimbra, na sexta-feira que mobilizou 450 camiões. 

Um dia antes o ministro das Infraestruturas contactou o setor para discutirem as principais reivindicações. 

A reunião com o governo é às 11h da manhã, no Ministério das Infraestruturas em Lisboa.

Os empresários exigem que os apoios destinados aos transportes de mercadoriasse apliquem ao setor da terraplanagem.

Garantem que a situação é insustentável, uma vez que o preço dos combustíveis já representa quase 70 por cento por cento do preço final apresentado ao consumidor.
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