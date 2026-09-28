Governo recebe empresários que realizaram marcha lenta em dia de descida de preço dos combustíveis

Os preços variam consoante o posto de combustível.Esta segunda-feira, o ministro das Infraestruturas vai receber os empresários da setor da Terraplanagem. Em causa está a escalada do preço dos combustíveis.Os empresários realizaram uma marcha lenta, entre Paredes e Coimbra, na sexta-feira que mobilizou 450 camiões.Um dia antes o ministro das Infraestruturas contactou o setor para discutirem as principais reivindicações.A reunião com o governo é às 11h da manhã, no Ministério das Infraestruturas em Lisboa.Os empresários exigem que os apoios destinados aos transportes de mercadoriasse apliquem ao setor da terraplanagem.Garantem que a situação é insustentável, uma vez que o preço dos combustíveis já representa quase 70 por cento por cento do preço final apresentado ao consumidor.