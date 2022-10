Governo recusa visão alarmista sobre eventual redução de entregas de gás da Nigéria

A petrolífera portuguesa diz não ter mais informação da parte do fornecedor que permita avaliar potenciais impactos mas admite que pode haver falhas no fornecimento da Galp.

A Nigéria é o maior fornecedor de gás natural de Portugal. Nos primeiros nove meses do ano abasteceu mais de metade do gás consumido no país.





O Ministério do Ambiente sublinha que "qualquer informação alarmista é desadequada, ainda mais em tempos de incerteza global".O Ministério acrescenta que, se essa diminuição se verificar no futuro, serão procuradas alternativas no mercado global, porque - reitera - "não há escassez no mercado".A RTP apurou que o Governo admite a possibilidade de um aumento das importações de gás a partir de Espanha.