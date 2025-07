Governo reestrutura a AMA para criar a Agência para a Reforma Tecnológica

A reformulação foi aprovada hoje no Conselho de Ministros e anunciada pelo ministro adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, no final da reunião.

Nesta nova estrutura será criado o cargo de diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação da Administração Pública, uma função que o Governo compara ao de um `Chief Technology Officer` (CTO), um diretor de tecnologia.

"Trata-se de uma reestruturação da maior relevância" que permite "criar uma figura nova, não existente em Portugal", afirmou o ministro em conferência de imprensa, sublinhando que há outros países avançados tecnologicamente que já têm um responsável com estas funções, como é o caso da Estónia.