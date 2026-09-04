Governo reforça em três cêntimos o desconto no gasóleo e na gasolina

O Governo vai reforçar o desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos, acaba de anunciar António Leitão Amaro, ministro da Presidência.

Leitão Amaro disse na conferênia de imprensa após o Conselho de Ministros que haverá um alívio fiscal na ordem dos três cêntimos.

"O reforço do desconto no ISP será em cerca de três cêntimos em gasolina e gasóleo, ligeiramente mais em gasóleo, ligeiramente menos em gasolina, são valores com IVA", disse o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no final do Conselho de MInistros.

Com esta descida, "o conjunto do descontos no ISP totaliza 23 cêntimos no gasóleo e na gasolina", assinalou, para sublinhar que "os portugueses vão ter um apoio de 23 cêntimos por litro".

Desde o início da guerra no Irão, o Governo tomou medidas de mais de 300 milhões de euros para mitigar o efeito da subida dos combustíveis, através do desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), do desconto no gasóleo profissional e do apoio na botija de gás solidária.

O preço por litro do gasóleo aumentaria 15 cêntimos e o da gasolina avançaria 12 cêntimos na próxima semana, caso a tendência atual se mantenha, segundo a estimativa do Automóvel Club de Portugal (ACP), e sem considerar a atualização do desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio do gasóleo simples deverá atingir 2,169 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 deverá subir aos 2,142 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

c/ Lusa