Governo relança a venda de 100% do banco da CGD no Brasil

No comunicado do Conselho de Ministros, divulgado hoje, relativamente à reunião da véspera, o executivo adianta que o objetivo da operação é vender todo o capital que a CGD detém na instituição brasileira e avançar com uma venda total ou parcial das empresas que o banco brasileiro controla.

A resolução "determina o relançamento do processo de alienação das ações detidas pela Caixa Geral de Depósitos, S. A., representativas de 100% do capital social do Banco Caixa Geral -- Brasil, S. A., bem como da totalidade ou parte do capital social das sociedades por este e dos respetivos ativos", refere o Governo no comunicado, sem mais nada especificar.

A 30 de julho, durante a apresentação dos resultados da CGD, em Lisboa, o presidente executivo do banco, Paulo Macedo, afirmou que o grupo voltou "a ter entidades interessadas" no Banco Caixa Geral.

"Voltámos a ter entidades interessadas e, portanto, gostaríamos de retomar o processo, que, como sabem, tem todo um conjunto de questões processuais antes de se chegar à fala com eventuais interessados", referiu, na altura.

O Governo português tinha aprovado em maio de 2021 o relançamento da venda do banco, depois de ter falhado o primeiro processo de alienação.

Em 2023, Paulo Macedo referiu que o Conselho de Ministros recomendou o cancelamento da venda e que a CGD estava a preparar-se para "resolver os problemas do banco".