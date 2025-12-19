Governo relança concurso para segunda fase da linha de alta velocidade "sem aumento de custos"

Em conferência de imprensa no Entroncamento (distrito de Santarém), o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, afirmou que a decisão, aprovada na quarta-feira em Conselho de Ministros, permite avançar com a segunda Parceria Público-Privada (PPP2), depois de o primeiro concurso ter ficado deserto, sem agravamento do custo global do projeto.

Segundo o governante "o traçado foi otimizado, com uma redução de cerca de 11 quilómetros na extensão inicialmente prevista até Soure" e ajustamentos técnicos que exigem a articulação de sinergias entre as diferentes fases da linha de alta velocidade.