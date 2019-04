Governo sente-se incomodado por Álvaro Santos Pereira

Na comissão parlamentar de assuntos constitucionais o antigo ministro da economia do governo de Pedro Passos Coelho foi mais longe e disse que foi o ministro Mário Centeno quem deu indicação de que não o queria na apresentação do relatório.



O economista foi ouvido a pedido do PSD para explicar a alegada pressão do Governo para atenuar as referências à corrupção no último relatório da OCDE sobre Portugal, divulgado no início do ano.