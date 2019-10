Governo. Siza Vieira anuncia "banco promocional nacional" verde em 100 dias

"Vamos criar, finalmente, um verdadeiro banco promocional nacional a partir da integração das diversas sociedades financeiras do Ministério da Economia", anunciou o também ministro de Estado e número dois do Governo, durante um discurso no debate do Programa de Governo.

De acordo com Pedro Siza Vieira, "nos próximos cem dias, esta nova instituição deverá estar constituída, e dotada de recursos suficientes para disponibilizar às empresas portuguesas os meios de financiamento adequados à sua transformação".

"Irá funcionar, igualmente, como um Banco Verde, apoiando os investimentos necessários ao esforço de descarbinização da Economia e ao combate às alterações climáticas", disse ainda o ministro no parlamento.

Também no quadro do relacionamento com as empresas, Pedro Siza Vieira disse que durante a legislatura "procurar-se-á que não haja agravamento da fiscalidade sobre as empresas".

"Irá ser prosseguida a política de incentivos ao investimento, nomeadamente através do alargamento da dedução de lucros retidos e reinvestidos em sede de IRC e da melhoria do SIFIDE, para apoiar o esforço das empresas na inovação, e no reforço da capacidade produtiva", prosseguiu o governante.

Pedro Siza Vieira assegurou que o Governo procurará ainda "apoiar os processos de ganho de escala e de sucessão empresarial de que depende a produtividade e serão ainda prosseguidas outras oportunidades de desgravamento da fiscalidade das empresas".

"Não menos importante, continuar-se-á a trabalhar na diminuição dos custos associados ao pagamento de impostos, procurando a diminuição do esforço de tesouraria associado e simplificação administrativa", concluiu o ministro.