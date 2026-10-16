Governo timorense entrega novo local para construção de edifício de televisão e rádio públicas

O projeto, financiado pelo Governo do Japão e implementado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), tinha sido lançado em dezembro de 2024, mas os trabalhos foram interrompidos devido às condições do terreno.

"A construção deverá reiniciar-se ainda durante o mês de outubro, com um prazo de execução de 15 meses e conclusão prevista para dezembro de 2027", salienta uma informação do Executivo timorense, divulgada na quinta-feira.

O novo edifício da Rádio e Televisão de Timor-Leste (RTTL), com um financiamento de três milhões de dólares (2,68 milhões de euros) terá três pisos e vai integrar as instalações da rádio, televisão e produção de conteúdos.

"Além da construção, o projeto contempla a formação técnica de jornalistas e outros profissionais da RTTL, com o objetivo de reforçar as competências da equipa face às exigências de uma comunicação moderna e eficaz", acrescenta o Governo.