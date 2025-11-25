Governo timorense inicia instalação de cabo de fibra ótica de telecomunicações

"Hoje, lançamos este cabo para a rede do Governo, ainda não o disponibilizamos para os operadores. Queremos testar para verificar a velocidade, a latência e outros parâmetros, para depois podermos fornecer aos operadores e aos fornecedores de serviços de Internet para testes e implementação completa", disse o ministro dos Transportes e Comunicações, Miguel Manetelu, aos jornalistas, durante a cerimónia.

O cabo com 607 quilómetros de extensão e com ligação ao North West Cable System, terá capacidade de transferir dados a 27 terabits por segundo entre os dois países.

Após os testes, o Governo vai avaliar a velocidade e a qualidade, além de preparar os procedimentos para consulta pública sobre os preços no mercado, não apenas em Timor-Leste, mas também na região.

O governante timorense explicou ainda que o uso comercial do serviço para o público será feito no início do próximo ano.

"O lançamento para uso comercial poderá ocorrer antes de março de 2026. Depois, quando o serviço comercial estiver preparado, será gerido pela empresa pública, Cabos de Timor-Leste", afirmou Miguel Manetelu.

Segundo o ministro, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANC), através da Cabos de Timor-Leste, estabelecerá regulamentos para garantir acesso livre, justo e não discriminatório aos fornecedores e outros provedores de telecomunicações, prevenindo o controlo monopolista por um único operador.

O Governo de Timor-Leste investiu já 43 milhões de dólares (cerca de 38 milhões de euros) para transformação digital do país, através da instalação do cabo submarino de fibra ótica.