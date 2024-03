Governo timorense lança ferramenta para avaliar progresso de adesão à ASEAN

Em 2023, os líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) apresentaram um roteiro com uma série de pontos que Timor-Leste precisa de cumprir para concluir o processo de adesão.

O TL IMPACT (Avaliação Integrada do Progresso e Transformação para o Desenvolvimento de Timor-Leste) é uma "ferramenta abrangente" que vai permitir avaliar "a prontidão e o progresso do cumprimento dos requisitos estabelecidos no roteiro para a adesão de Timor-Leste ao bloco regional", refere o Governo timorense.

"A adesão à ASEAN tem sido um compromisso de longa data para Timor-Leste, reconhecendo os vastos benefícios que a integração económica regional pode proporcionar. Mais do que uma simples integração numa comunidade, é também uma oportunidade para impulsionar o nosso próprio desenvolvimento", afirmou a vice-ministra dos Assuntos da ASEAN, Milena Rangel.

A ministra falava na cerimónia de lançamento da ferramenta e no primeiro encontro de avaliação, que decorreu entre terça e quinta-feira, com a participação de todos os ministério e instituições setoriais importantes para o processo.

"Este exercício contínuo, o TL IMPACT, está programado para atualizações regulares e servirá como uma ferramenta essencial para monitorizar o progresso de Timor-Leste ao longo dos próximos anos, especialmente considerando que 2025 é o ano de referência estabelecido pelos líderes para a adesão à ASEAN", salienta o Governo timorense.