Governo timorense prevê crescimento económico de 4,3% em 2026 e 4,6% em 2027

"Espera-se que o crescimento seja sustentado pelo investimento público e privado, pela melhoria das infraestruturas, pelo desenvolvimento do setor financeiro, pela integração regional e pelas reformas do ambiente empresarial", lê-se no documento, entregue este mês ao Parlamento Nacional.

No documento, o Executivo salienta esperar que o crescimento médio da economia atinja os 4,7% até 2031, passando dos 4,6% em 2027 para 5% em 2031.

"Estas perspetivas são apoiadas por uma agenda de reformas destinada a reforçar os fundamentos económicos essenciais", salienta o documento.

Na agenda de reformas, o Orçamento Geral do Estado (OGE) inclui a aceleração da atribuição de títulos de propriedade, a melhoria da administração fiscal, incluindo a introdução do IVA, o alargamento da inclusão financeira e a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento.

Os projetos de construção de infraestruturas também vão continuar a apoiar o crescimento, segundo o Governo, que se refere especificamente ao cabo de fibra ótica, à remodelação do aeroporto internacional de Díli e à continuação de obras rodoviárias para melhorar as ligações dentro do país.

A integração na Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e na Organização Mundial do Comércio (OMC) também vão apoiar a expansão do setor privado e a diversificação do turismo.

Relativamente à inflação, o Executivo prevê que se "mantenha contida a médio prazo", com uma média de 1,6% ao ano entre 2026 e 2031.

"A previsão de inflação para 2026 foi revista para 0,7% com base nos dados efetivos até julho, em comparação com a projeção anterior de 2,2%. Prevê-se que a inflação aumente para 1,8% em 2027 e para 1,9% em 2028, antes de atingir uma média de aproximadamente 1,8% ao ano entre 2029 e 2031", refere o documento.

O Governo timorense submeteu em 01 de outubro ao Parlamento a proposta do OGE para 2027, que inscreve um montante global consolidado de 2.568 milhões de dólares (cerca de 2,18 mil milhões de euros).

O OGE para 2027, sob o lema "Reforçar a Resiliência através da Transformação: Diversificar a Economia para um Futuro Sustentável", pretende dar continuidade às prioridades definidas no programa do Governo.

A proposta combina a continuidade dos serviços públicos essenciais com investimentos e reformas destinados a reforçar a capacidade produtiva, criar emprego, melhorar as condições de vida da população e reduzir a vulnerabilidade da economia a choques externos.

O debate do OGE na generalidade vai decorrer entre 09 de novembro e 11 de novembro e na especialidade entre 24 de novembro e 4 e dezembro.