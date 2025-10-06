Governo timorense prevê crescimento económico de 4,5% em 2025 e 2026

"Em 2025, prevê-se que o PIB não petrolífero cresça 4,5%, o que representaria a taxa de crescimento mais elevada em mais de uma década. Esta previsão baseia-se nas melhorias esperadas na execução orçamental para 2025, nos últimos dados disponíveis sobre o comércio e na análise dos indicadores disponíveis sobre o PIB", pode ler-se no documento.

Para 2026, o Governo timorense prevê que o crescimento do PIB continue a crescer 4,5%.

As perspetivas económicas do Governo de Timor-Leste são mais otimistas que as do Fundo Monetário Internacional, que prevê um crescimento de 3,9% em 2025 e de 3,3% em 2026, e do Banco Mundial, que prevê um crescimento médio de 3,7% entre 2025 e 2027.

Segundo o Governo timorense, o crescimento em 2025 deverá ser impulsionado pelo crescimento da despesa pública, pelo aumento do consumo das famílias e pelo investimento privado.

A previsão de crescimento para 2026 está baseada na continuação de reformas governamentais e na integração económica à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), prevista para o próximo dia 26 de outubro, bem como pelo aumento do consumo das famílias e do consumo público.

"Apesar das potenciais novas oportunidades comerciais através da ASEAN, prevê-se que a balança comercial piore a curto prazo, uma vez que uma parte significativa das despesas de consumo continuará a ser direcionada para as importações", salienta-se na proposta de Orçamento do Estado.

Em relação à inflação, em 2025, situou-se em média em 0,2% de janeiro a agosto, projetando-se que atinja, em média, 0,5% para o conjunto do ano.