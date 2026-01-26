Governo timorense vai construir novo Mercado do Tais em Díli

"A Secretaria de Estado da Arte e Cultura irá trabalhar em conjunto com o Ministério do Comércio e Indústria e também com o Ministério do Turismo, para analisar a construção de um novo Mercado do Tais", afirmou o secretário de Estado da Arte e Cultura, Jorge Cristóvão.

Cristóvão afirmou que é fundamental criar melhores condições, uma vez que, em 2021, a UNESCO classificou oficialmente o `tais` (panos) de Timor-Leste como Património Cultural Imaterial.

Apesar do reconhecimento pela UNESCO, o atual mercado de venda de tais, situado na capital timorense, não reflete a sua importância cultural e turística.

Questionado sobre as medidas do Governo para a dignificação do tais de Timor-Leste, o governante explicou que o executivo já aprovou uma resolução para promover a utilização do tais nos dias de trabalho.

O diploma determina que os funcionários dos serviços da administração pública vistam roupa feita a partir daquele pano tradicional no primeiro dia útil de cada mês e encoraja os dirigentes e chefias a utilizarem este vestuário em atos oficiais e cerimónias públicas.

O Governo pediu também à sociedade civil e ao setor privado para que se associem à iniciativa, incentivando os funcionários a usarem tais pelo menos uma vez por semana, contribuindo assim para a preservação e divulgação daquele património.

A resolução prevê ainda a criação de uma comissão multidisciplinar para desenvolver um regime de certificação e autenticidade do tais, bem como a requalificação do mercado com vista a valorizar o trabalho dos artesãos e reforçar o potencial cultural e turístico do espaço.

"Estamos agora a iniciar um processo de sensibilização junto das instituições do Estado, tanto públicas como privadas, para a utilização do tais nos dias de trabalho", disse o Secretário de Estado da Arte e Cultura.

Jorge Cristóvão apelou também a toda a população para promover o tais enquanto herança transmitida pelos antepassados às novas gerações.