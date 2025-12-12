Governo vai pagar aos professores 30 milhões por horas extraordinárias

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, anunciou esta sexta-feira que o Governo vai pagar aos professores 30 milhões de euros por horas extraordinárias acumuladas desde 2018.

São horas que nunca foram pagas: "Vamos fazer agora uma correção das horas extraordinárias desde 2018 e só a correção são 30 milhões de euros que deviam ter sido pagos aos professores e não foram", explicou o ministro à margem da inauguração dos laboratórios INNOV2CARE, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra.

Este ano serão entretanto pagos 20 milhões aos professores também em horas extraordinárias, adiantou Fernando Alexandre, aproveitando para justificar com essas horas que o facto de existirem horários por preencher nas escolas e estudantes sem professores não implica que os alunos estejam sem aulas.

"O facto de ter um horário por preencher não quer dizer, na maior parte dos casos, que os alunos estejam sem aulas. Muitos horários que não estão preenchidos estão a ser ocupados e a garantir as aulas através de horas extraordinárias", esclareceu.

Fernando Alexandre disse que o ministério está a preparar um sistema de informação, que ainda não está disponível, "para saber que alunos estão sem aulas, a que disciplinas e durante quanto tempo".

Relativamente à greve da função pública, o ministro da Educação disse que fecharam oito por cento das escolas. Com a greve geral de quinta-feira, encerraram cinquenta por cento, acrescentou.

c/ Lusa