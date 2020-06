Grande Entrevista. Catroga avalia Centeno como "ministro do Orçamento"

O antigo ministro das Finanças Eduardo Catroga diz que não ficou surpreendido com a saída de Mário Centeno do Governo. Na Grande Entrevista da RTP, Catroga fez uma avaliação positiva do desempenho de Centeno, dizendo que ele foi o "ministro do Orçamento".