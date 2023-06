Grande Entrevista. Centeno avisa que taxas Euribor vão subir até ao final do ano

Na Grande Entrevista da RTP, o antigo ministro das Finanças afirmou que as últimas previsões confirmaram que a inflação está a cair e que esse processo de queda é sustentável, pelo que “vamos estar em 2025 com uma inflação que está essencialmente no nosso objetivo de 2%”.“Para que este trajeto se confirme, nós temos que nos manter alerta do lado da política monetária, porque quaisquer desvios a esta trajetória nós não devemos acomodar”, explicou.“Esta trajetória vai continuar a ser em alta., adiantou na Grande Entrevista, conduzida por Vítor Gonçalves.Os futuros indicam que, a partir destas datas, “as taxas vão começar a cair lentamente”.Mário Centeno diz ainda que, embora possa parecer estranho para quem vê os seus indexantes a subir, “a verdade é que temos hoje níveis de taxas de juro nos quais já estivemos há relativamente pouco tempo”.O governador do Banco de Portugal garante que. “Temos de entender que a inflação praticamente a zero e taxas de juro negativas não são saudáveis para o desenvolvimento económico”, insistiu.

Empresas e famílias “menos endividadas do que em 2019”

Mário Centeno falou também numa “reversão quase total dos choques nos preços da energia, nos preços da alimentação, que foram responsáveis pelas primeiras vagas de aumento de preços”.. Não quer dizer que daqui a seis meses não apareça outro choque”, avisa, “mas também já aprendemos a viver com isso, porque passámos por dois choques em muito pouco tempo de enorme dimensão”, com a pandemia de covid-19 e com a guerra na Ucrânia.“Foi a melhor reação que alguma vez tivemos em Portugal a um momento de crise”, já que a reversão desses choques se sentiu nos preços ao consumidor, referiu. “Se os mercados ficarem com essa margem, seja por forma salarial, seja por forma de margem de lucro, nós todos – os portugueses, os europeus – não vamos sentir essa reversão do choque e a política monetária não vai poder pausar”.Centeno lembra que “. As crises em Portugal eram sempre feitas aumentando o endividamento, mas desta vez foi ao contrário”.

Suavização dos impostos “está a acontecer”

Questionado sobre se o Governo poderá pensar em suavizar os impostos ou aumentar mais significativamente os salários, Centeno respondeu que “a redução dos impostos deve ser vista numa lógica de transição”.“É difícil argumentar que nós não podemos e não devemos enfrentar coletivamente, segundo as contas do Banco de Portugal, referiu o ex-ministro.“Não conheço nenhum investimento nas novas gerações mais produtivo do que reduzir a dívida, em termos públicos. Não existe. E nós devemos reduzir esse fardo para o futuro, porque é aquele que nos dá maior capacidade de reagir”.Sobre a possibilidade de um maior aumento dos salários, o governador do BdP diz que

“Inflação é um problema coletivo”

Quanto à subida das taxas de juro pelos bancos centrais, Mário Centeno afirmou que “a grande preocupação dos decisores políticos na área da política monetária é encontrar todos os sinais de sustentabilidade na redução da inflação”., e o controlo dos preços é absolutamente essencial para a planificação a médio e longo prazo da nossas vidas”, frisou.Questionado sobre se as medidas de combate à inflação poderão tornar-se um risco para a própria economia e ser contraproducentes, o governador diz haver “um desfasamento entre o momento em que a subida dos juros é determinada e o momento em que ele tem um efeito total nas nossas vidas”.“E este efeito desfasado no tempo tem de ser acautelado pelos bancos centrais”, explica. “Eu não estou preocupado com os preços em outubro nem em setembro deste ano. Eu estou preocupado com os preços daqui a 18 ou 24 meses”.

Neste momento, enfrentamos “uma estagnação generalizada da economia na área do euro. A economia portuguesa, nos últimos trimestres, tem sido uma exceção que nós devemos saber valorizar”, acrescentou.