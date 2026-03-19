Grande Entrevista. Presidente da EDP não espera impacto da subida do preço do gás na fatura das famílias

Miguel Stilwell d'Andrade considera que o país está preparado para choques como o atual, já vividos durante a pandemia da covid-19 e na invasão russa da Ucrânia. Garante que se evitaram, então, aumentos de preços, num país onde 700 mil portugueses vivem em situação de pobreza energética.



O presidente da EDP manifestou a expectativa, nada RTP, de que a subida dos preços gás decorrente da ofensiva israelo-americana contra o Irão não implique um impacto nas faturas suportadas pelas famílias. Miguel Stilwell d'Andrade estimou ainda que a recuperação após a depressão Kristin custe até 100 milhões de euros à energética portuguesa., afirmou Stilwell d'Andrade.Questionado sobre a possibilidade de a guerra se arrastar no tempo, o presidente da elétrica manteve a posição:“Portugal, hoje em dia, tem um custo de eletricidade que é 20 por cento mais baixo do que a média europeia.”, acrescentou.. Isto depois de a empresa ter registado, no ano passado, o maior lucro de sempre, acima dos mil milhões de euros.Por último,, discussão que voltou à atualidade com o apagão de abril de 2025.