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Grande Entrevista. Presidente da EDP não espera impacto da subida do preço do gás na fatura das famílias

Grande Entrevista. Presidente da EDP não espera impacto da subida do preço do gás na fatura das famílias

O presidente da EDP não espera que a subida dos preços gás potenciada pela guerra no Médio Oriente implique impacto na fatura paga pelas famílias.

RTP /
Lusa

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O presidente da EDP manifestou a expectativa, na Grande Entrevista da RTP, de que a subida dos preços gás decorrente da ofensiva israelo-americana contra o Irão não implique um impacto nas faturas suportadas pelas famílias. Miguel Stilwell d'Andrade estimou ainda que a recuperação após a depressão Kristin custe até 100 milhões de euros à energética portuguesa.

“Apesar de o preço do gás ter aumentado, isso tem relativamente pouco impacto no preço da gás na Península Ibérica e nós esperamos que não haverá nenhum impacto do ponto de vista das famílias”, afirmou Stilwell d'Andrade.

Questionado sobre a possibilidade de a guerra se arrastar no tempo, o presidente da elétrica manteve a posição: “Não antecipamos impacto. Acho que nós temos um balanço forte, acho que temos o plano bem agarrado do ponto de vista da execução”.
“Portugal, hoje em dia, tem um custo de eletricidade que é 20 por cento mais baixo do que a média europeia. Depois há outras coisas dentro da fatura que também vale a pena discutir – taxas, impostos”, acrescentou.Miguel Stilwell d'Andrade considera que o país está preparado para choques como o atual, já vividos durante a pandemia da covid-19 e na invasão russa da Ucrânia. Garante que se evitaram, então, aumentos de preços, num país onde 700 mil portugueses vivem em situação de pobreza energética.


Já quanto à reposição da infraestrutura destruída no “comboio de tempestades”, o custo para a EDP poderá ser de 100 milhões de euros. Isto depois de a empresa ter registado, no ano passado, o maior lucro de sempre, acima dos mil milhões de euros.

O presidente da EDP espera investir até três mil milhões na modernização da rede em Portugal.

Por último, lamenta que Portugal não tenha ainda ligação direta a França, discussão que voltou à atualidade com o apagão de abril de 2025.

Veja ou reveja aqui, na íntegra, a Grande Entrevista.
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