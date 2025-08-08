Grandes retalhistas dos EUA suspendem importações da Índia

De acordo com o canal financeiro indiano NDTV Profit, os compradores recusam-se a assumir o aumento dos custos, que incluem uma tarifa de 25%, que entrou em vigor ontem, e a ameaça de imposição de outros 25% adicionais no final deste mês, o que ameaça uma queda drástica nas exportações da Índia para os Estados Unidos e perdas milionárias.

A decisão dos gigantes do retalho foi comunicada através de emails e cartas enviadas aos seus fornecedores na Índia, nas quais solicitam a suspensão dos envios de vestuário e têxteis "até novo aviso", indicaram exportadores indianos ao meio de comunicação social indiano.

O presidente da Associação de Exportadores de Tiruppur (TEA), A. Sakthivel, confirmou à imprensa a decisão dos seus membros de suspenderem a produção destinada ao mercado norte-americano. "Decidimos suspender a fabricação de pedidos para os EUA até que haja clareza", disse.

A reação está em linha com o comunicado da Confederação da Indústria Têxtil Indiana (CITI), que ontem classificou a tarifa como um "enorme revés", que "enfraquecerá significativamente" a capacidade da indústria para competir.

A Índia é o quarto maior exportador de vestuário para os Estados Unidos, com uma quota de mercado de cerca de 6%. Embora este número tenha crescido nos últimos anos, continua atrás dos seus principais concorrentes asiáticos: a China, que domina com 21%, e o Vietname, com 19%.

Com a nova tarifa de 50% dos EUA às importações de bens provenientes da Índía, o país fica em grande desvantagem em relação àqueles países, que enfrentam taxas entre 20% e 30%.

Embora a justificação oficial dos Estados Unidos para a imposição se centre na compra de petróleo russo pela Índia, em Nova Deli a medida é interpretada como uma tática de pressão para desbloquear o estagnado Acordo Comercial Bilateral (BTA) EUA-Índia

Os principais pontos de atrito são as "linhas vermelhas" da Índia, como a recusa em abrir o seu mercado aos produtos agrícolas e lácteos dos Estados Unidos como forma de proteger milhões de agricultores indianos.