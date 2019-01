Partilhar o artigo Grécia vai ao mercado "num futuro próximo" com emissão de dívida a cinco anos Imprimir o artigo Grécia vai ao mercado "num futuro próximo" com emissão de dívida a cinco anos Enviar por email o artigo Grécia vai ao mercado "num futuro próximo" com emissão de dívida a cinco anos Aumentar a fonte do artigo Grécia vai ao mercado "num futuro próximo" com emissão de dívida a cinco anos Diminuir a fonte do artigo Grécia vai ao mercado "num futuro próximo" com emissão de dívida a cinco anos Ouvir o artigo Grécia vai ao mercado "num futuro próximo" com emissão de dívida a cinco anos

Tópicos:

Andonis Saás, Atenas, BofA Merrill Lynch Goldman Sachs HSBC JP, Standard Poor, Stanley,