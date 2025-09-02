Greco critica pouco escrutínio em cargos de topo no governo e forças de segurança
O Conselho da Europa considerou, hoje, que os lugares de topo do governo português e as forças de segurança são pouco escrutinados em medidas de prevenção da corrupção
Numa avaliação intermédia das medidas de prevenção da corrupção, o Greco concluiu que Portugal implementou parcialmente 18 das 28 recomendações feitas no passado pelo Conselho da Europa.
O Greco é um órgão do Conselho da Europa que visa melhorar a capacidade dos seus membros de combater a corrupção.