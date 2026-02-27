Greenpeace felicita Guiné-Bissau por proibir produção de farinha e óleo de peixe

Numa publicação feita na rede social Instagram, a Organização Não-Governamental (ONG) ambiental contextualizou que a proibição é "um passo importante contra a indústria que transforma a comida das pessoas em ração para explorações agrícolas industriais no estrangeiro".?

A Greenpeace salientou ainda que considera "comida roubada" aquilo que a indústria transformadora chama de "ração para peixes".

"Durante anos, as fábricas industriais sugaram os peixes comestíveis das águas da África Ocidental, reduzindo as capturas locais e ameaçando as comunidades que dependem delas para obter rendimentos e até 70% das suas proteínas animais", contextualizou.?

"Esta proibição é uma grande vitória para a Justiça oceânica e as comunidades costeiras, e um sinal claro para os governos e empresas em todo o mundo: parem de roubar o peixe dos pratos das pessoas e protejam os pescadores de pequena escala que salvaguardam os nossos oceanos", concluiu a ONG.

Em 29 de janeiro, o Ministério das Pescas e Economia Marítima do Governo de Transição da Guiné-Bissau anunciou a proibição num despacho que a Lusa consultou `online`.

A proibição está em vigor desde esse dia, pois a "produção da farinha e óleo de peixe proliferou no país" (...), mas, entre outras razões, "concorre com o pescado destinado à alimentação da população, representando tal concorrência risco para segurança alimentar e nutricional dos consumidores", referiu o ministério no comunicado.

A decisão foi tomada após a ministra que tutela a pasta, Virgínia Pires Correia, ter apresentado ao Governo de Transição estas informações, em Conselho de Ministros, lia-se na nota de imprensa.