Greenvolt alienou dois projetos na Polónia por 391,5 ME

Na nota, divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa informou que a sua subsidiária Greenvolt Power "celebrou um acordo para a venda de dois projetos de armazenamento de energia em baterias na Polónia, com uma potência total de 400 MW [megawatts] e uma capacidade de armazenamento total de 1,6 GWh [gigawatts/hora], à A&R Investments, um veículo de investimento sediado em Malta".

De acordo com o comunicado, o valor da operação ascende a 391,5 milhões de euros, dos quais 311,5 milhões de euros correspondem a um valor fixo e até 80 milhões de euros a um pagamento adicional, "cujo montante dependerá do momento em que os projetos obtenham a autorização para prestar serviços de equilíbrio à rede elétrica".

Segundo a empresa, "os projetos Elk e Turosn Koscielna, situados no nordeste da Polónia, já se encontram construídos e têm, cada um, 200 MW de potência e 800 MWh de capacidade de armazenamento".

A Greenvolt indicou ainda que estes projetos "têm receitas contratadas a longo prazo, através de contratos de 17 anos no mercado de capacidade polaco, a partir de 2028, e de um contrato com a Statkraft" para gestão das baterias e "venda da sua flexibilidade nos mercados de eletricidade".

A empresa referiu que a conclusão da operação está prevista até ao final de 2026, sujeita à verificação das condições habituais.

"Esta venda enquadra-se na estratégia de rotação de ativos da Greenvolt, que consiste em vender integralmente a maioria dos projetos que desenvolve, realizando o valor criado e reinvestindo o capital em novos projetos, e em manter os restantes projetos detidos a 100%", rematou.