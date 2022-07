GreenVolt conclui aumento de capital e procura ascende a 186,8%

"A GreenVolt -- Energias Renováveis, S.A. concluiu com sucesso o aumento de capital no valor de quase 100 milhões de euros. Numa operação marcada por uma forte procura por parte dos investidores, a empresa obteve o montante total solicitado, verba que irá permitir-lhe realizar mais depressa os investimentos, bem como estar atenta a oportunidades que surjam no desenvolvimento da estratégia de crescimento nas energias renováveis", anunciou, em comunicado, a empresa.

A procura ascendeu a cerca de 186,8% da oferta e, só com os direitos de subscrição, ficam assegurados 97% dos 99,9 milhões de euros que foram solicitados aos investidores.

De acordo com a mesma nota, as ordens de subscrição pelas 540.385 novas ações remanescentes ultrapassaram em 29,6 vezes o total.

"O sucesso desta operação traduz a confiança dos nossos investidores, que soubemos conquistar ao longo deste último ano, com trabalho de excelência de uma equipa de verdadeiros profissionais", afirmou, citado no mesmo documento, o presidente executivo da GreenVolt, João Manso Neto.

Este responsável disse ainda que a empresa tem agora meios para acelerar os investimentos nos projetos, estando também atenta às oportunidades no setor.

"A GreenVolt levantou o montante pretendido, colocando cada uma das novas ações a um valor de 5,62 euros junto de investidores portugueses (41,95%), mas também britânicos (27,2%), norte-americanos (3,02%) e o remanescente da Europa Continental (27,8%)", lê-se no documento.

Com este aumento de capital, a empresa quer "realizar mais depressa" os investimentos previstos e acelerar o desenvolvimento de novos projetos.

Em 09 de junho, a GreenVolt anunciou um aumento de capital de quase 100 milhões de euros, através da inclusão de 17.792.576 novas ações ordinárias.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da GreenVolt cederam 1,66% para 7,69 euros.