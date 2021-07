GreenVolt conclui compra de Tilbury Green Power

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Altri, que detém a totalidade do capital da GreenVolt, precisa que a central de energia renovável a biomassa agora adquirida pela GreenVolt tem uma capacidade de produção de 42 MW e está situada no Porto de Tilbury, Essex, Inglaterra, a uma distância de, aproximadamente, 40 quilómetros do centro de Londres.

Em 31 de dezembro de 2020, a Tilbury Power Plant gerou um volume de negócios de 28,6 milhões de libras (33,3 milhões de euros), a que corresponde um EBITDA para o mesmo exercício, que ascende a 18 milhões de libras (20,9 milhões de euros), adianta a Altri.

"A conclusão da transação permitirá à GreenVolt, juntamente com a EQUITIX, prosseguir o seu ambicioso projeto de crescimento e internacionalização, sedimentando a sua posição no setor das energias renováveis a nível europeu e contribuindo para a expansão do seu negócio", adianta o comunicado.