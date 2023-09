Greenvolt passa de lucros a prejuízos de 3 milhões de euros no primeiro semestre

"Apesar da evolução positiva do EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações]" o resultado líquido atribuível "à Greenvolt foi negativo em 3 milhões de euros decorrente do esforço de investimento em curso e de um efeito cambial negativo `non cash` de 10 milhões de euros, motivado pela evolução cambial do zloty polaco", explicou.

O EBITDA da empresa atingiu 38,3 milhões de euros no primeiro semestre, um aumento de 4,1%, em termos homólogos.

As receitas do primeiro semestre cresceram 23% para 139,1 milhões euros, indicou.