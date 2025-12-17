Greenvolt vende projeto eólico na Roménia à ENGIE por 472,3 milhões de euros

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explica que o acordo foi assinado através da sua subsidiária Greenvolt Power e o parque terá uma capacidade instalada de 253,1 megawatt (MW).

Localizado no distrito de Ialomi?a, no sudeste da Roménia, o projeto já está a ser construído pela Greenvolt Power e vai integrar 42 turbinas de elevada eficiência.

O comprador, a ENGIE Romania, é uma subsidiária do Grupo ENGIE, um dos principais `players` mundiais na transição energética.

Com esta compra, a Greenvolt reforça a sua presença na Roménia e avança na sua ambição global de alcançar 95 gigawatt (GW) de capacidade renovável e de armazenamento até 2030.

"Uma vez em operação, espera-se que contribua de forma significativa para a transição energética da Roménia e da Europa, bem como para a segurança do abastecimento", refere a empresa, em comunicado.

Este projeto foi também contemplado com um Contrato por Diferença (CfD) com a duração de 15 anos para parte da sua capacidade, assegurando visibilidade de receitas a longo prazo e reforçando o seu perfil global de investimento.

Citado em comunicado, o presidente executivo da Greenvolt, João Manso Neto, considera que este projeto "representa um contributo claro para a transição energética europeia e, em particular, para a Roménia".

Por sua vez, o vice-presidente da ENGIE Romania, Cristian Buzan, disse que o negócio reflete o compromisso da empresa em acelerar a transição energética na Roménia e em toda a Europa.

"Ao integrar um projeto eólico de grande escala desta dimensão no nosso portefólio, estamos a duplicar a nossa presença renovável num mercado com forte potencial de crescimento, ao mesmo tempo que contribuímos para a segurança do abastecimento e para o cumprimento da nossa ambição de neutralidade carbónica até 2045", disse.

Este acordo surge na sequência de várias operações bem sucedidas de rotação de ativos anunciadas pela Greenvolt este ano, incluindo a venda de projetos eólicos na Polónia e de um `pipeline greenfield` em Espanha, no primeiro semestre do ano, bem como recentes transações de BESS - sistema de armazenamento de energia em baterias - na Polónia, refere o comunicado.

A estratégia de rotação de ativos do Grupo Greenvolt prevê a venda de cerca de 70% a 80% dos projetos desenvolvidos internamente, mantendo 20% a 30% no balanço.