Greenvolt vende quatro parques eólicos na Polónia ao grupo Énea por 83,3 ME

Os quatro parques, localizados em diferentes regiões da Polónia, têm uma capacidade de produção instalada de 33,2 megawatts (MW) e, segundo adianta a Greenvolt em comunicado, encontram-se em diferentes estágios de desenvolvimento.

Deste portfólio de parques que vão ser vendidos, consta o parque de Skibno (localizado no noroeste do país), que se já se encontra em operação, e conta com uma capacidade instalada de 10 MW.

"Em fase de construção, com datas de entrada em operação previstas para 2026, encontram-se três projetos equipados com turbinas Vestas V110, uma das tecnologias mais avançadas disponíveis no mercado", refere o comunicado, especificando que o parque Zaklików (localizado na região da Subcarpácia), tem uma capacidade instalada de 10 MW.

Por sua vez, os parques Nowe Miasto Lucawskie e Jablonowo Pomorskie (ambos no norte do país), têm uma capacidade de produção de 6,6 MW cada.

Citado no comunicado, João Manso Neto, presidente executivo da Greenvolt, refere que a alienação deste portefólio de quatro parques eólicos confirma a capacidade da Greenvolt na execução e entrega de ativos de energia de grande escala, e também na sua capacidade de os valorizar e vender.

João Manso Neto lembra ainda que em abril, a empresa já tinha anunciado a conclusão de duas transações que totalizaram 250 milhões de euros, o que concretiza a "parte da estratégia do Grupo que inclui a venda deste tipo de projetos em diferentes fases de implementação".

O gestor referia-se à conclusão da venda, em abril, do projeto híbrido de Sompolno e do parque eólico de Pelplin, este último alienado à mesma entidade que adquire agora este mais recente portefólio, a Enea Nowa Energia, com estas duas transações a resultarem numa entrada de capital de cerca de 250 milhões de euros.

No segmento de projetos de grande escala, o Grupo Greenvolt tem um portfólio de 13,2 gigawatts (GW) em 18 países, prosseguindo uma estratégia de rotação de ativos através da alienação de 70-80% dos mesmos.

Na Polónia, onde a produtora de energia opera há cerca de 18 anos através da agora designada Greenvolt Power, o portfólio inclui 731 MW de energia eólica, 1.878 MW de energia solar e 2.712 MW de armazenamento de energia.