Greve da CP suspensa. Trabalhadores chegam a acordo com Governo

A greve na CP – Comboios de Portugal, convocada pelo sindicato dos maquinistas e que decorria até 14 de julho, foi suspensa após um acordo para aumentos salariais que beneficia todos os trabalhadores da empresa, anunciou o Governo.





O Ministério das Infraestruturas e Habitação adiantou, em comunicado, que o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) comunicou formalmente a suspensão da greve que se prolongava até 14 de julho.







No mesmo comunicado, o Governo anunciou aumentos salariais e do subsídio de refeição para todos os trabalhadores da Comboios de Portugal.





As negociações entre a CP – Comboios de Portugal e o SMAQ, mediadas pela secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, permitiram “chegar a um acordo sobre várias matérias laborais, nomeadamente aumentos dos salários e do subsídio de refeição, beneficiando todos os trabalhadores da empresa”.



Já a CP salientou, em comunicado, que as partes chegaram “a um acordo quanto ao regulamento de carreiras”, sublinhando que o SMAQ se comprometeu a terminar com a greve com efeitos imediatos.



A greve, que tinha arrancado na sexta-feira, provocou fortes constrangimentos, tendo sido suprimidos 934 comboios dos 1247 que estavam programados. Os serviços mínimos previam a circulação de 318 comboios, tendo circulado 313.





Na quinta-feira, a CP tinha alertado que eram esperadas perturbações na circulação, em especial até sábado.



Os clientes com bilhetes para viajar nos comboios alfa pendular, intercidades, internacional e inter-regional podem pedir o reembolso total do mesmo ou a sua troca. Os reembolsos podem ser efetuados nas plataformas digitais da CP, até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem do cliente, ou nas bilheteiras.



