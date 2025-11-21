Greve da função pública. Hospitais e escolas serão os mais afetados

Esta sexta-feira há greve da função Pública, com os setores da saúde e da educação a serem provavelmente os mais afetados.





A Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública, que convocou a paralisação, exige a retirada imediata da proposta para a reforma laboral e uma reunião urgente com o Governo.

Os serviços mínimos estão assegurados.





A Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública considera a proposta do Governo um ataque aos direitos de quem está agora no mercado de trabalho, mas sobretudos aos das próximas gerações.



A FESINAP acusa ainda o Executivo de discriminação pelo facto de o sindicato não estar a participar nas negociações.A federação espera que esta greve seja uma antecâmara da greve geral de 11 de dezembro.