Greve da função pública. Hospitais e escolas serão os mais afetados
Os serviços mínimos estão assegurados nesta greve convocada pela FESINAP.
Esta sexta-feira há greve da função Pública, com os setores da saúde e da educação a serem provavelmente os mais afetados.
A Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública, que convocou a paralisação, exige a retirada imediata da proposta para a reforma laboral e uma reunião urgente com o Governo.
A FESINAP acusa ainda o Executivo de discriminação pelo facto de o sindicato não estar a participar nas negociações.
A federação espera que esta greve seja uma antecâmara da greve geral de 11 de dezembro.
A Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública considera a proposta do Governo um ataque aos direitos de quem está agora no mercado de trabalho, mas sobretudos aos das próximas gerações.
