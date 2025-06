Greve da Trust in News mantém-se com cerca de 80% de adesão das redações - sindicato

"Continua a registar-se uma adesão de cerca de 80% entre jornalistas nas redações de publicações como a Visão, a Caras, a Exame, a Ativa ou o Jornal de Letras, na generalidade dos trabalhadores, pelo menos metade aderiu à greve iniciada na sexta-feira", lê-se num comunicado divulgado pelo SJ.

O SJ ressalvou também que administração da TiN insiste em "não apresentar respostas" e que com a aproximação do final do mês de junho ainda "só processou um quarto dos ordenados de maio".

De acordo com o presidente do SJ, Luís Simões, a revista Visão não ir para as bancas esta semana continua a ser uma possibilidade.

No plenário de 30 de maio, quando decidiram avançar para esta greve, os trabalhadores "tinham manifestado já a sua indignação por apenas terem recebido 80% do salário de abril, em três prestações, encontrando-se os restantes 20% por pagar, assim como o salário de maio, o respetivo subsídio de refeição e alguns subsídios de férias".

Fundada em 2017, a Trust in News é detentora de 16 órgãos de comunicação social, em papel e plataformas digitais.

