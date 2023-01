Greve de maquinistas da CP levou à supressão de 30 comboios até às 06h00

De acordo com o balanço feito pela CP à Lusa cerca das 07h30, estavam programados 68 comboios, foram efetuados 38 e suprimidos 30.

A mesma fonte indicou que estão a ser cumpridos os serviços mínimos decretados.

Os trabalhadores das categorias representadas pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) cumprem uma greve total, entre as 00h00 de hoje e as 23h59 de quinta-feira.

Na segunda-feira, os maquinistas iniciaram uma greve ao trabalho extraordinário e em dias de descanso, que se prolongará até às 23h59 de domingo.

O protesto do SMAQ pretende reclamar melhores condições de trabalho e aumentos.

Em comunicado, publicado no `site` do sindicato, a estrutura explicou que a paralisação terá mais impacto entre "as 00h00 do dia 4 de janeiro de 2023 [hoje] e as 24h00 do dia 5 de janeiro de 2023 [quinta-feira]", quando os trabalhadores "das categorias representadas pelo SMAQ" se encontram "em greve à prestação de todo e qualquer trabalho".

O sindicato reivindica a "melhoria das condições de trabalho nas cabines de condução e instalações sociais" e das "condições de segurança nas linhas e parques de resguardo do material motor".

O SMAQ exige também a "humanização das escalas de serviço, horas de refeição enquadradas e redução dos repousos fora da sede", a "implementação de um efetivo protocolo de acompanhamento psicológico aos maquinistas em caso de colhida de pessoas na via e acidentes", o "reconhecimento e valorização das exigências profissionais e de formação dos maquinistas pelo novo quadro legislativo" e o cumprimento integral do acordo de empresa.

O sindicato pretende ainda o "reconhecimento de categoria superior aos associados do SMAQ que desempenham/desempenharam serviço em órgãos de acompanhamento de tráfego" e manifesta-se "contra a absurda discriminação das categorias operacionais em matéria de tolerâncias de ponto na quadra festiva".

Para hoje e quinta-feira foram definidos serviços mínimos, que podem ser consultados no `site` da empresa, para serviços Alfa Pendular e Intercidades; Regional, InterRegional e Internacional; Comboios Urbanos do Porto e de Coimbra e Comboios Urbanos de Lisboa, destacou ainda.

A CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, ou "a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".