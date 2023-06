Greve de revisores e bilheteiras da CP alargada até ao fim da JMJ

Os trabalhadores da CP dizem que foram discriminados nos aumentos intercalares do sector empresarial do Estado e que o diálogo com a empresa está esgotado, apelando ao Governo para que intervenha.





O presidente do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial e Itinerante, Luís Bravo, refere que esta greve é ao trabalho extraordinário e, por isso, vai afetar os 48 comboios especiais previstos para a Jornada Mundial da Juventude.Os revisores e trabalhadores das bilheteiras iniciaram uma greve parcial no dia 5 de junho para contestar a "falta de equidade" salarial na CP.