Greve de trabalhadores da Infraestruturas de Portugal volta a travar comboios

Os profissionais de operação, comando, controlo, informação, gestão de circulação e conservação ferroviária afirmam que a empresa assumiu o compromisso de encetar negociações em 2022. Ao cabo de mais de um ano, ainda não têm resposta.



A CP - Comboios de Portugal adverte para os potenciais constrangimentos causados por este novo período de greve na IP.



“Informamos que, devido a uma greve convocada por sindicatos representativos dos trabalhadores da IP - Infraestruturas de Portugal, responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária, antecipam-se perturbações significativas na circulação dos comboios a nível nacional no dia 10 de janeiro de 2024”, indicou a empresa ferroviária. A CP - Comboios de Portugal adverte para os potenciais constrangimentos causados por este novo período de greve na IP.“Informamos que, devido a uma greve convocada por sindicatos representativos dos trabalhadores da IP - Infraestruturas de Portugal, responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária,”, indicou a empresa ferroviária. Os efeitos desta greve na circulação de comboios podem estender-se à manhã de quinta-feira.



Estão definidos serviços mínimos, com a exceção da Linha de Cascais, “onde se prevê a realização da maioria dos serviços”.



A CP assegura ainda aos clientes com bilhetes adquiridos para comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional que “permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe”.



Recorde-se que os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal cumpriram já dois dias intercalados de paralisação desde o início do ano.



A 4 de janeiro, o último dia de greve, foram suprimidos 781 comboios de 1.088 programados, ou 71,8 por cento, das 0h00 às 19h00. A 2 de janeiro haviam sido suprimidos 798 comboios de um total de 1.086 programados.



