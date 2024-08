Greve de três dias na EasyJet. Decretados serviços mínimos

Foto: NurPhoto via AFP

Começa esta quinta-feira a greve do pessoal de cabine da EasyJet que vai durar três dias. A companhia aérea já cancelou pelo menos 200 voos, com destino ou origem em Portugal. O governo decretou serviços mínimos nas ligações à Madeira, Genebra, Luxemburgo e Londres a partir do Porto e Lisboa