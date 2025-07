Greve dos controladores aéreos em França encerra 40% dos voos em Paris e afeta todo o país

As perturbações, que começaram a afetar os aeroportos franceses na quinta-feira, intensificaram-se hoje, com a autoridade francesa da aviação civil a pedir às companhias aéreas que cancelassem 40% dos voos nos aeroportos Charles de Gaulle, Orly e Beauvais, que servem Paris, metade dos voos em Nice e 30% dos voos em Marselha, Lyon e algumas outras cidades.

Apesar dos cancelamentos preventivos, a autoridade advertiu num comunicado que "são de esperar perturbações e grandes atrasos em todos os aeroportos franceses".

A Ryanair, uma das companhias aéreas que anunciou perturbações generalizadas, afirmou num comunicado que cancelou mais de 400 voos, afetando 70.000 passageiros.

A empresa afirmou que a greve afeta todos os seus voos no espaço aéreo francês, bem como o tráfego que entra e sai dos aeroportos franceses, e instou a União Europeia a reformar as regras do tráfego aéreo.

Um dos dois sindicatos que lideram a greve, UNSA-ICNA, afirmou num comunicado que não há funcionários suficientes para lidar com o aumento das viagens aéreas e que a inflação está a corroer os salários. O segundo maior sindicato francês de controladores de tráfego aéreo está a protestar igualmente contra ferramentas obsoletas e a "gestão tóxica, incompatível com os imperativos de serenidade e segurança exigidos". O outro sindicato que aderiu também à greve é a Usac-CGT, o terceiro maior do setor em França.

Os sindicatos também protestam contra as novas medidas de reforma destinadas a controlar mais rigorosamente o seu trabalho - nomeadamente através de um registo de ponto -, motivadas por uma quase colisão no aeroporto de Bordéus no final de 2022.

O principal sindicato dos controladores de tráfego aéreo, o SNCTA, não aderiu à greve.

O ministro francês dos Transportes, Philippe Tabarot, considerou "inaceitáveis" as exigências do sindicato e a decisão de fazer greve no momento em que as escolas francesas fecham para o verão e muitas famílias vão de férias.

A influente associação Airlines for Europe, que inclui a Air France-KLM, a Lufthansa, a British Airways, a easyJet e a Ryanair, entre outras, considerou a greve "intolerável" na quinta-feira e alertou que "atrapalharia os planos de férias de milhares de pessoas".