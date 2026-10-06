Greve dos tripulantes da easyJet originou o cancelamento de 370 voos diz sindicato

O líder sindical apontou 100% de adesão dos tripulantes das bases em Portugal, e "um cancelamento de cerca de 90% dos voos planeados", lembrando que "ainda antes de começar a greve, 343 [voos] foram logo imediatamente cancelados". Entretanto, a transportadora "teve de cancelar nesses últimos cinco dias mais 30 voos", destacou, indicando 370 voos cancelados.

"Temos, como é lógico, os serviços mínimos que foram realizados", indicou ainda, apontando que "todos os outros voos que foram feitos pela parte da empresa ao longo desses cinco dias foram de uma forma ilegal".

Contactada pela Lusa, fonte oficial da easyJet reafirmou que "cancelou preventivamente um conjunto de voos em antecipação da greve, de forma a dar aos passageiros mais tempo e previsibilidade para reorganizarem os seus planos de viagem".

"Durante o período de greve, a easyJet tinha inicialmente previsto operar 786 voos de e para Portugal", referiu, indicando que "após estes ajustes preventivos à programação, a companhia planeava operar 442 voos e planeia realizar com sucesso 428".

Só hoje, "a easyJet tinha inicialmente previsto operar 154 voos de e para Portugal", sendo que "após estes ajustes preventivos à programação, a companhia planeava operar 92 voos e realizou com sucesso 88, tendo cancelado apenas duas rotações, correspondentes a quatro voos".

Sobre as alegações de conduta ilegal, a transportadora realçou que opera "em total conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis durante períodos de greve, incluindo no que respeita às obrigações de serviços mínimos" e "rejeita veementemente qualquer alegação de que tenha atuado de forma ilegal ou procurado contornar a greve".

Na origem da greve estão, entre outras reivindicações, a estabilidade das escalas, a progressão remuneratória em função da antiguidade e as condições propostas no âmbito da negociação do Acordo de Empresa.

Está ainda marcada uma segunda greve dos tripulantes da easyJet para os dias 19 a 23 de dezembro.