Greve dos tripulantes de cabine da EasyJet com adesão de 100%

Em declarações à RTP, o presidente do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Ricardo Penarroias, afirmou que a adesão à greve é de 100 por cento "apenas foram realizados serviços mínimos".





Para além da greve, decorre uma manifestação no exterior do aeroporto. Dezenas de trabalhadores exigem melhores salários e melhores condições de trabalho.



A paralisação de cinco dias que começou na sexta-feira.



O Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil não descarta a possibilidade de novas paralisações.