Greve geral a 11 de dezembro. Comboios, Carris e barcos com serviços mínimos e Metro excluído

Na Carris deverão ser garantidos os serviços de 12 linhas, ao passo que, na Transtejo/Soflusa, deverão concretizar-se 25 por cento das carreiras entre as 6h00 e 9h30 e entre as 18h30 e as 20h00.

Trata-se das linhas 703 (129 viagens), 708 (115 viagens), 717 (162 viagens), 726 (128 viagens), 735 (162 viagens), 736 (165 viagens), 738 (85 viagens), 751 (165 viagens), 755 (128 viagens), 758 (182 viagens), 760 (120 viagens) e 767 (160 viagens).

“Uma falácia”

A greve geral de 11 de dezembro será a primeira a congregar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, quando o país estava a ser intervencionado pela troika.

Os serviços mínimos vão abranger, na próxima quinta-feira, dia de greve geral, a circulação de comboios, barcos e a Carris, em Lisboa, excluindo, todavia, o Metro. As decisões foram reveladas este sábado pelo Conselho Económico e Social (CES).

O Tribunal Arbitral para o Metropolitano de Lisboa foi unânime: não haverá serviços mínimos no Metro de Lisboa.

O Tribunal Arbitral do CES anuiu, assim, à proposta de serviços mínimos da CP, "mantendo a sua distribuição proporcional conforme os momentos do dia com maior e menor procura, tomando por referência a frequência horária prevista em cada carreira num dia normal de semana".

O Tribunal Arbitral decidiu ainda, no que diz respeito à Portugália, serviços mínimos que incluem "todos os voos de regresso à base de Lisboa e Porto", os voos de emergência e os de Estado.

A CGTP tem ações de luta marcadas para a próxima quinta-feira em 15 distritos, nos Açores e Madeira. A greve geral, convocada a par da UGT, visa contestar o anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral, apresentado pelo Executivo de PSD e CDS-PP.

"Uma falácia"

O primeiro-ministro é o "primeiro responsável" e a abertura negocial constitui "uma falácia", na avaliação de Tiago Oliveira.

"É um erro que cometemos se acharmos que aquilo que a ministra está a fazer é uma leitura própria relativamente ao mundo do trabalho", afirmou o secretário-geral da Intersindical.

O secretário-geral da CGTP espera uma "forte participação" na greve geral. Tiago Oliveira assegura que os serviços mínimos "serão respeitados".