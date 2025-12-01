Economia
Greve geral. Ministra espera que sejam cumpridos serviços mínimos para evitar requisição civil
Maria do Rosário Ramalho afirmou que "estamos todos um bocadinho cansados de greves por razões políticas".
Foto: Filipe Amorim - Lusa
A governante acrescentou que não houve mais reuniões com a UGT: "Não voltámos a falar com a UGT [...], está mais focada na preparação dessa greve".
Maria do Rosário Palma Ramalho criticou também o disse ser a índole da greve geral convocada para 11 de dezembro, uma quinta-feira.
"Já estamos todos um bocadinho cansados de greves por razões políticas", comentou, rejeitando que a proposta do Governo seja fechada e que não possa acolher contributos de todos os parceiros sociais, incluindo a central sindical.
"Todas as soluções que estão propostas são propostas [...], há, com certeza, como sempre houve, um caminho para nos encontrarmos, com compromissos de parte a parte", sustentou.