Greve geral. Ministra espera que sejam cumpridos serviços mínimos para evitar requisição civil

Foto: Filipe Amorim - Lusa

A ministra do Trabalho disse esta segunda-feira esperar que sejam cumpridos os serviços mínimos no próximo dia 11 deste mês. Na contagem decrescente para a greve geral, Maria do Rosário Ramalho rejeita por agora a requisição civil.



A governante acrescentou que não houve mais reuniões com a UGT: "Não voltámos a falar com a UGT [...], está mais focada na preparação dessa greve".



Maria do Rosário Palma Ramalho criticou também o disse ser a índole da greve geral convocada para 11 de dezembro, uma quinta-feira.



"Já estamos todos um bocadinho cansados de greves por razões políticas", comentou, rejeitando que a proposta do Governo seja fechada e que não possa acolher contributos de todos os parceiros sociais, incluindo a central sindical.



"Todas as soluções que estão propostas são propostas [...], há, com certeza, como sempre houve, um caminho para nos encontrarmos, com compromissos de parte a parte", sustentou.