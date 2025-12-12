Greve Geral. Ministro da Agricultura assinala pouca adesão no setor

O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, disse hoje que a greve geral de quinta-feira teve impacto nos serviços públicos, mas considera ter havido pouca adesão no setor da agricultura.

"A greve tem sempre impacto, ainda que também seja notório que houve um reduzido impacto na iniciativa privada e nos agricultores, tal como na pandemia [da covid-19] nunca deixam de trabalhar, não faltando comida na mesa", disse José Manuel Fernandes em declarações aos jornalistas em Bruxelas, à margem da reunião do Conselho de ministros da tutela da União Europeia.

A greve geral de quinta-feira contra o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais, CGTP e UGT, desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da `troika`.

