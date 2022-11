Greve na CP e na Infraestruturas de Portugal contra "desvalorização de salários"

Segundo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário, afeto à Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações,

Fonte da CP, citada pela agência Lusa, adiantou que foram suprimidas 143 das 252 ligações ferroviárias programadas até às 8h00.



Entrevistado esta quarta-feira no, apontou, para acrescentar, adiante, que o Governo demonstra querer apostar na ferrovia, mas não nos ferroviários.Foram decretados serviços mínimos para os comboios suburbanos de Lisboa e do Porto e para os serviços regionais e de longo curso.

A ata disponibilizada pelo portal da DGERT - Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho indica que os sindicatos e a CP chegaram a acordo para o cumprimento de serviços mínimos de 25 por cento na paralisação desta quarta-feira.



Em comunicado divulgado na terça-feira, a CP adiantou que são esperadas perturbações na circulação de comboios a nível nacional – os serviços mínimos podem ser consultados noda transportadora ferroviária., assinalou a CP.“O reembolso ou revalidação podem ser feitos em myCP na área(para bilhetes adquiridos na bilheteirae App CP) até aos 30 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, bem como nas bilheteiras e em cp.pt através do preenchimento do formulário, com o envio da digitalização do original do bilhete e indicação de Nome, Morada postal, IBAN e NIF, até dez dias após terminada a greve”.

c/ Lusa