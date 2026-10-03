Greve na Easyjet com adesão total. Cancelamentos podem atingir os 90%

O Sindicato dos Tripulantes lamenta, no entanto, que a Easyjet tenha, mais uma vez, substituído grevistas por trabalhadores de outras bases europeias, uma prática que já motivou queixas à Autoridade para as Condições do Trabalho."Não concordamos que uma empresa privada que não cumpre as regras e continua a pagar multas tenha serviços mínimos decretados pelo Governo. Esta falta de coerência custa-nos", lamentou o presidente do SNPVAC, Ricardo Penarroias, em declarações à Lusa."Continuamos a ter uma adesão de 100 por cento, os tripulantes não têm furado a greve. Os poucos voos que a empresa manteve por cancelar, com exceção dos serviços mínimos, estão a ser realizados por tripulantes de outras bases, ou seja, uma substituição de grevistas, o que é ilegal", afirmou.À margem dos serviços mínimos já foram realizados seis voos. A paralisação dos tripulantes começou na sexta-feira e prolonga-se até terça-feira.O SNPVAC notou que, até agora, os tripulantes não receberam qualquer resposta às suas reivindicações, apontando que, a partir do pré-aviso de greve, a companhia aérea saiu da mesa de negociações de conciliação.Na origem da greve estão, entre outras reivindicações, a estabilidade das escalas, a progressão remuneratória em função da antiguidade e as condições propostas no âmbito da negociação do Acordo de Empresa.c/ Lusa